  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»
7

Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»

Уэйн Руни назвал Харри Кейна лучшим нападающим в истории Англии.

«Харри умный парень, он знает, что никогда не был самым быстрым, но, думаю, он утратил немного и в остроте.

Он забил не знаю сколько голов в прошлом сезоне за «Баварию». Он бомбардир, хладнокровен, но в то же время он умен в плане выбора позиции.

Я видел игру «Баварии» на клубном ЧМ, и Кейн был почти как Тотти в «Роме» – он опускался глубже, и партнеры бежали вперед. Но постепенно, по мере того, как мяч продвигался вперед, он сам прорывался в штрафную. То есть это не спринт, но он тут и там, и он забивает, если у него есть шанс.

Для меня Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории», – сказал Руни в подкасте бывшего партнера по «МЮ» Рио Фердинанда.

Сам Фердинанд ранее заявил: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими». А бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сказал: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61650 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
logoУэйн Руни
logoбундеслига Германия
logoХарри Кейн
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoФранческо Тотти
logoчемпионат мира среди клубов
logoРома
logoсерия А Италия
logoРио Фердинанд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
76сегодня, 18:59
Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»
38сегодня, 18:01
Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»
75сегодня, 16:53
Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
71сегодня, 15:42
Главные новости
«Атлетико» вырвал победу у «Райо Вальекано» – 3:2! Альварес сделал хет-трик
113 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграл 3:2 с «Райо», «Сосьедад» Захаряна одолел «Мальорку», «Барса» встретится с «Овьедо» в четверг
893 минуты назад
Лига Европы. «Бетис» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», «Ницца» уступила «Роме», ПАОК Оздоева и Чалова не забил «Маккаби» Тель-Авив
2534 минуты назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» победил «Хаддерсфилд», «Арсенал» обыграл «Порт Вейл», «Тоттенхэм» разгромил «Донкастер»
15441 минуту назад
Гави после операции на колене: «Вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» до самого конца»
1657 минут назадФото
«Остановите геноцид, покажите Израилю красную карточку». Фанаты ПАОК вывесили баннеры на матче ЛЕ с «Маккаби» и принесли флаги Палестины
55сегодня, 20:02Фото
Не поздно начать сезон Фэнтези ЛЧ! Боритесь за призы каждый тур
сегодня, 20:00
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
29сегодня, 19:27
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
39сегодня, 19:21
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
76сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико» – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»
7 минут назад
Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»
29 минут назад
Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, и все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»
22 минуты назад
Тедеско выиграл 1 из 4 матчей в «Фенербахче». После победы в первой игре – поражение и две ничьих
525 минут назад
Коке схватил за шею вратаря «Райо» Баталью во время стычки и получил желтую карточку
230 минут назадФото
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
1131 минуту назад
У «Арсенала» 3 победы и ничья с «Ман Сити» после 0:1 от «Ливерпуля»
37 минут назад
Кубок Италии. «Комо» разгромил «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
538 минут назад
«Арсенал» победил «Порт Вейл» – 2:0. Эзе и Троссард забили
641 минуту назад
У «Ман Сити» 3 победы и ничья после двух поражений подряд
151 минуту назад