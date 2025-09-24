Уэйн Руни: «Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории. Он бомбардир, но и играет умно – в «Баварии» на КЧМ он играл как Тотти в «Роме»

Уэйн Руни назвал Харри Кейна лучшим нападающим в истории Англии.

«Харри умный парень, он знает, что никогда не был самым быстрым, но, думаю, он утратил немного и в остроте.

Он забил не знаю сколько голов в прошлом сезоне за «Баварию». Он бомбардир, хладнокровен, но в то же время он умен в плане выбора позиции.

Я видел игру «Баварии» на клубном ЧМ, и Кейн был почти как Тотти в «Роме» – он опускался глубже, и партнеры бежали вперед. Но постепенно, по мере того, как мяч продвигался вперед, он сам прорывался в штрафную. То есть это не спринт, но он тут и там, и он забивает, если у него есть шанс.

Для меня Кейн – величайшая «девятка» Англии в истории», – сказал Руни в подкасте бывшего партнера по «МЮ » Рио Фердинанда.

Сам Фердинанд ранее заявил : «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ . Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими». А бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сказал : «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии».