Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»

Александер Чеферин доволен новым форматом Лиги чемпионов.

«По моему опыту, особенно в футболе, все просят перемен, но никто не хочет ими заниматься. Мы проявили храбрость и сделали это, мы много общались с заинтересованными сторонами.

Прежде мы еще до декабря знали, кто вышел из групп. В прошлом сезоне выход «Манчестер Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура.

Непредсказуемость – это то, ради чего мы смотрим футбол. Мы не смотрим, если результат уже известен. Это большой успех, мы очень довольны», – сказал президент УЕФА.