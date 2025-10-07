Цветков о проблемах «Зенита»: «Нет «дядьки», лидера, как Баринов в «Локомотиве». Это точно не Соболев или Вендел. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер»

Валерий Цветков считает, что «Зениту» не хватает «дядьки».

– Как вам «Зенит», Валерий Владимирович?

– Трудности есть, но я бы не говорил о системном кризисе. Дело в том, что подравнялся российский чемпионат, нет ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» пару лет назад, середняки и аутсайдеры постоянно дают бой записным фаворитам, как это было в субботу в Самаре. Но, конечно, «Зениту» не хватает целостности.

– В чем первопричина, на ваш взгляд?

– Нет «дядьки», который на поле помогал бы проводить идеи главного тренера. Отсюда некоторый разнобой, периодически футболисты действуют сами по себе. Корректировать ситуацию, давать подсказ, менять ритм игры, «пихать», в конце концов, должен лидер. Как Баринов в «Локомотиве », верховодящий в русскоязычной среде. В «Зените» такого футболиста нет.

– Кто бы, на ваш взгляд, мог взять на себя такую функцию в нынешнем «Зените»?

– Точно не Соболев . Вендел? Тоже нет. Как вариант, Барриос , но ему может мешать языковой барьер. Реагировать на замечания необходимо мгновенно, но пока кто-то переведет, кто-то что-то поймет, эпизод заиграют, – сказал бывший защитник «Зенита ».