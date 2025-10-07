Цветков о проблемах «Зенита»: «Нет «дядьки», лидера, как Баринов в «Локомотиве». Это точно не Соболев или Вендел. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер»
– Как вам «Зенит», Валерий Владимирович?
– Трудности есть, но я бы не говорил о системном кризисе. Дело в том, что подравнялся российский чемпионат, нет ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» пару лет назад, середняки и аутсайдеры постоянно дают бой записным фаворитам, как это было в субботу в Самаре. Но, конечно, «Зениту» не хватает целостности.
– В чем первопричина, на ваш взгляд?
– Нет «дядьки», который на поле помогал бы проводить идеи главного тренера. Отсюда некоторый разнобой, периодически футболисты действуют сами по себе. Корректировать ситуацию, давать подсказ, менять ритм игры, «пихать», в конце концов, должен лидер. Как Баринов в «Локомотиве», верховодящий в русскоязычной среде. В «Зените» такого футболиста нет.
– Кто бы, на ваш взгляд, мог взять на себя такую функцию в нынешнем «Зените»?
– Точно не Соболев. Вендел? Тоже нет. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер. Реагировать на замечания необходимо мгновенно, но пока кто-то переведет, кто-то что-то поймет, эпизод заиграют, – сказал бывший защитник «Зенита».