Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «Объясняли, что это для какого-то плана Б, теперь он виден – посадить на лавочку и продать. Как претендент на золото может усилиться Антоном?»
Евгений Ловчев раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».
«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.
Ну как «Спартак», претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным? Я все время говорил, что это невозможная вещь.
Это не игрок «Спартака» по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», – сказал бывший защитник красно-белых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
