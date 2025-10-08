Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «Объясняли, что это для какого-то плана Б, теперь он виден – посадить на лавочку и продать. Как претендент на золото может усилиться Антоном?»

Евгений Ловчев раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

«Мне трудно сказать, зачем взяли Заболотного. Мне все объясняли, что это для какого‑то плана Б. Теперь виден этот план Б. Посадить на лавочку и продать когда‑нибудь.

Ну как «Спартак », претендующий на золото и покупающий игроков за 30 миллионов, может усилиться Заболотным ? Я все время говорил, что это невозможная вещь.

Это не игрок «Спартака» по стилю и качеству, в конце концов. И сейчас уже толком не говорят про план Б. По сути, его просто сажают на лавочку и он сидит», – сказал бывший защитник красно-белых.