Аль-Хелайфи о Лапорте на генассамблее Ассоциации европейских клубов: «Благодарю его за возвращение в семью. У друзей бывают разногласия, но потом решение находится»
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта посетил генеральную ассамблею Ассоциации европейских клубов.
«Вчера у нас здесь был специальный гость, президент «Барселоны». Наш давний друг. Иногда друзья могут не соглашаться, у них возникают разногласия, но потом решение находится. Я хочу поблагодарить его за то, что он вернулся в эту семью.
Глядя в будущее, мы не должны бояться перемен. Мы изменили форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы, и сегодня можем сказать, что это самый большой успех, которого мы когда-либо добивались. Но чего мы хотим сейчас? Продолжать расти, мы хотим, чтобы в нашей организации была тысяча клубов», – сказал президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи.
