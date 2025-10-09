Аль-Хелайфи о Лапорте на генассамблее Ассоциации европейских клубов: «Благодарю его за возвращение в семью. У друзей бывают разногласия, но потом решение находится»

Глава «ПСЖ» одобрил желание «Барселоны» вернуться к УЕФА.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта посетил генеральную ассамблею Ассоциации европейских клубов.

«Вчера у нас здесь был специальный гость, президент «Барселоны». Наш давний друг. Иногда друзья могут не соглашаться, у них возникают разногласия, но потом решение находится. Я хочу поблагодарить его за то, что он вернулся в эту семью.

Глядя в будущее, мы не должны бояться перемен. Мы изменили форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы , и сегодня можем сказать, что это самый большой успех, которого мы когда-либо добивались. Но чего мы хотим сейчас? Продолжать расти, мы хотим, чтобы в нашей организации была тысяча клубов», – сказал президент «ПСЖ » и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи .

Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»

«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре