«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре
«Барселона» хочет наладить отношения с Ассоциацией европейских клубов.
As подтверждает информацию Diario Sport и сообщает, что президент «блауграны» Жоан Лапорта провел продуктивную встречу с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем ECA и главой «ПСЖ». Идут переговоры о восстановлении отношений, прервавшихся после объявления о создании Суперлиги Европы.
Утверждается, что Аль-Хелайфи даже пригласил Лапорту посетить генассамблею Ассоциации европейских клубов (8-9 октября в Риме).
Возвращение «Барселоны» в ECA будет означать, что за пределами организации останется только один организатор Суперлиги – «Реал».
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости