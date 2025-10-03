«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре

«Барселона» хочет наладить отношения с Ассоциацией европейских клубов.

As подтверждает информацию Diario Sport и сообщает, что президент «блауграны» Жоан Лапорта провел продуктивную встречу с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем ECA и главой «ПСЖ». Идут переговоры о восстановлении отношений, прервавшихся после объявления о создании Суперлиги Европы.

Утверждается, что Аль-Хелайфи даже пригласил Лапорту посетить генассамблею Ассоциации европейских клубов (8-9 октября в Риме).

Возвращение «Барселоны» в ECA будет означать, что за пределами организации останется только один организатор Суперлиги – «Реал».