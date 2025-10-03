  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре
5

«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре

«Барселона» хочет наладить отношения с Ассоциацией европейских клубов.

As подтверждает информацию Diario Sport и сообщает, что президент «блауграны» Жоан Лапорта провел продуктивную встречу с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем ECA и главой «ПСЖ». Идут переговоры о восстановлении отношений, прервавшихся после объявления о создании Суперлиги Европы.

Утверждается, что Аль-Хелайфи даже пригласил Лапорту посетить генассамблею Ассоциации европейских клубов (8-9 октября в Риме).

Возвращение «Барселоны» в ECA будет означать, что за пределами организации останется только один организатор Суперлиги – «Реал».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?828 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoАссоциация европейских клубов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoРеал Мадрид
logoСуперлига Европы
logoЛа Лига
logoНассер Аль-Хелайфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить ЛЧ: делить клубы на две группы в зависимости от рейтинга на первом этапе и показывать матчи на бесплатной платформе (Mundo Deportivo)
150сегодня, 18:05
Главные новости
Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
14 минуты назад
Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги
427 минут назад
RFEF о Ямале: «Сделали запрос о нем вчера – медслужба «Барсы» сообщила о дискомфорте в области паха сегодня. Ламин исключен из состава сборной из-за травмы»
2333 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
34 минуты назадТелеграм
«Ман Сити» и Савио продлили контракт до 2031 года
1754 минуты назадФото
Корова Ванга предсказала победу «Оренбурга» над «Ростовом», выбрав арбуз вместо лука. Владелец фермы дарил Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола в НХЛ
32сегодня, 19:33
Уорнок о тактической доске Аморима на матче с «Гримсби»: «Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент? Теперь я видел все»
13сегодня, 19:10Фото
Чемпионат Англии. «Борнмут» принимает «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
20сегодня, 19:00Live
Реконструкция «Петровского» заморожена, сообщил глава Федерации футбола Петербурга, спикер ЗакСа Бельский: «Был проект с «Газпромом», но пока он недостаточно финансируемый»
62сегодня, 18:54
ЦСКА продал все билеты на дерби со «Спартаком»: «Sold out! Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды»
37сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»
1 минуту назад
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» уступил «Кельну», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
24 минуты назад
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
114 минут назад
Боярский за лимит: «Своя рубаха ближе к телу. Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол»
1121 минуту назад
Сычев о «Локо»: «У них качественный состав для борьбы за чемпионство. Баланс в сторону россиян добавляет уверенности, для тренера это большое подспорье»
227 минут назад
Горан Стеванович возглавил сборную Таджикистана. На должность рассматривали Василия Березуцкого и Федотова
253 минуты назад
Эден Азар: «Бен-Арфа и Какута – лучшие дриблеры, которых я видел. Сейчас таких осталось не так много – Ямаль, Шерки, Доку и Дуэ»
14сегодня, 19:27
Скоулз думает, что «МЮ» финиширует в топ-10: «Не лучший старт сезона, они не в состоянии одержать две победы подряд. Им не хватает зрелищности, взял бы туда Гиггза из своей команды»
8сегодня, 19:17
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8сегодня, 19:00Live
Каррагер о проблемах «Ливерпуля»: «Для блага АПЛ было бы печально, если бы 450 млн трат привели к мгновенному успеху. Создание команды-победителя – больше, чем просто крупные сделки»
5сегодня, 18:54