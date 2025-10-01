Жулин о возвращении Валиевой в спорт: «Не понимаю, почему она будет кататься не у Тутберидзе. Но это в любом случае хорошая новость»

Жулин не понимает, почему Валиева возобновит карьеру не в группе Тутберидзе.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что фигуристка Камила Валиева в октябре возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская .

«Я потрясающе отношусь к Камиле, это моя любимая фигуристка. Я совершенно не знаю и не понимаю, почему она будет кататься не у Этери (Тутберидзе), а у Светланы, к которой я тоже, конечно, замечательно отношусь.

Но это в любом случае хорошая новость. И «Навка Арена» очень хорошая, тренироваться Камиле там будет по кайфу. Но вернуться в большой спорт будет не так просто. Надо подождать и понаблюдать за этим тандемом», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

