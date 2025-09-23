Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный в контрольных прокатах участия не примут. Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана»

Хавронина и Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене.

«Ирина Хавронина и Девид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут – из-за операции Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.