Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный в контрольных прокатах участия не примут. Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана»

Хавронина и Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Жулин. 

В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене. 

«Ирина Хавронина и Девид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут – из-за операции Девид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. 

