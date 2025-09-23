Степанова и Букин могут пропустить контрольные прокаты из-за стоматологической операции у партнера

Степанова и Букин могут пропустить контрольные прокаты сборной России.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

«Ване прооперировали зуб в воскресенье. Была прям операция, пока кататься ему нельзя. Но они готовы были, костюмы есть.

Будем в среду принимать решение — поедем или нет на прокаты, как Ваня будет себя чувствовать.

Все программы готовы, костюмы готовы, были в прекрасной форме, просто вот так сложились обстоятельства», — сказал Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.