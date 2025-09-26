Александр Жулин: «Букину провели операцию на зуб, обязательно нужно 4-5 дней восстановиться полностью и не кататься»
Жулин объяснил, почему Степанова и Букин пропускают контрольные прокаты сборной.
«Ване (Букину) провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно 4-5 дней восстановиться полностью и не кататься. Мы не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже.
Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось», – сказал тренер Александр Жулин.
Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт Петербурге.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
