Александр Жулин: «Букину провели операцию на зуб, обязательно нужно 4-5 дней восстановиться полностью и не кататься»

Жулин объяснил, почему Степанова и Букин пропускают контрольные прокаты сборной.

«Ване (Букину) провели операцию в воскресенье на зуб, обязательно нужно 4-5 дней восстановиться полностью и не кататься. Мы не поехали с разрешения федерации. Он неделю не катается уже.

Были готовы абсолютно хорошо. Мы рвались в бой, но так получилось», – сказал тренер Александр Жулин.

Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт Петербурге.