Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»

Эстевао не нравилось, когда его называли Мессиньо.

Бразильский вингер «Челси » рассказал о прозвище, которое прикрепилось к нему в детстве из-за сравнений с Лионелем Месси .

«Не помню, кто придумал это прозвище, но оно моментально прижилось. Ни мне, ни моей семье оно особенно не нравилось. Иногда такие клички становятся ношей, которую ты не выбирал.

Ты просто хочешь играть в футбол, делать то, что любишь, но подобные ярлыки создают ненужное давление. К счастью, я смог оставить это позади, когда перешел в «Палмейрас », – сказал 18-летний футболист сборной Бразилии Эстевао .

Он добавил, что больше всех ему нравился Неймар : «Он был моим кумиром».