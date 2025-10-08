Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»
Эстевао не нравилось, когда его называли Мессиньо.
Бразильский вингер «Челси» рассказал о прозвище, которое прикрепилось к нему в детстве из-за сравнений с Лионелем Месси.
«Не помню, кто придумал это прозвище, но оно моментально прижилось. Ни мне, ни моей семье оно особенно не нравилось. Иногда такие клички становятся ношей, которую ты не выбирал.
Ты просто хочешь играть в футбол, делать то, что любишь, но подобные ярлыки создают ненужное давление. К счастью, я смог оставить это позади, когда перешел в «Палмейрас», – сказал 18-летний футболист сборной Бразилии Эстевао.
Он добавил, что больше всех ему нравился Неймар: «Он был моим кумиром».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
