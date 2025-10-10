2

Пике о Месси в Кингс Лиге: «Когда он завершит карьеру, возможно, пригласим его»

Жерар Пике рассказал о желании пригласить Лионеля Месси в Кингс Лигу.

Неймар, Златан, Роналдиньо, Агуэро, Тотти, Дель Пьеро, Азар. Будет ли Лионель Месси в Кингс Лиге?

– Мы стараемся привлечь всех великих легенд из мира традиционного футбола. А Месси – величайший из них.

Сейчас он все еще действующий игрок, выступает за «Интер» Майами. Но когда он завершит карьеру, возможно, у нас появится шанс пригласить его, – сказал президент Кингс Лиги и бывший защитник «Барселоны».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Красава»
