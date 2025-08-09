Джим Рэтклифф: «МЮ» – один из самых узнаваемых брендов, рядом с Coca-Cola и Apple. Раньше на базе было будто в подвале больницы – мрачный кроличий питомник»

Джим Рэтклифф прокомментировал модернизацию базы «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы ранее сообщили о завершении реконструкции базы клуба в Каррингтоне стоимостью 50 миллионов фунтов.

«Уверен, что в 2000 году эта база была передовой, но спустя 25 лет уже не соответствовала уровню одного из четырех-пяти лучших клубов в мире.

Внизу, на первом этаже, было мало окон. Создавалось ощущение, будто находишься в больнице, в подвале. Это был мрачный кроличий питомник.

Инвестировать в тренировочную базу – наше первое решение, когда мы приняли клуб в первом квартале 2024 года. Теперь это открытое пространство, свежее, современное. Оно поощряет взаимодействие. Это то, что мы хотели.

«Манчестер Юнайтед» – один из самых узнаваемых брендов в мире. Он рядом с Coca-Cola и Apple. Клуб должен соревноваться на самом высоком уровне, соответствующем его масштабу и истории.

Хоть тренировочная база мирового класса сама по себе не выведет нас на этот уровень, но является одним из ключевых факторов. Теперь у нас такая база есть», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед » Джим Рэтклифф .

