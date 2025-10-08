Рэтклифф о возможном требовании Глейзеров уволить Аморима: «Этого не случится. Мы – местные, а они – по ту сторону океана, сишком далеко, чтобы управлять таким большим и сложным клубом, как «МЮ»

Джим Рэтклифф высказался о роли Глейзеров в «МЮ».

Глава компании INEOS с февраля 2024 года владеет чуть менее 30% акций «Манчестер Юнайтед », получив при этом контроль над футбольными операциями клуба. Семья Глейзеров по-прежнему остается владельцем контрольного пакета акций.

В подкасте The Business от The Times и The Sunday Times Рэтклифф ответил на вопрос о том, что произойдет, если Глейзеры потребуют уволить главного тренера команды Рубена Аморима .

«Этого не случится», – ответил Рэтклифф, добавив, что Глейзеры довольны тем, что он взял на себя руководство футбольной частью клуба.

«Это, пожалуй, все и объясняет. Мы – местные, а они – по ту сторону океана. Слишком далеко, чтобы пытаться управлять таким большим и сложным клубом, как «Манчестер Юнайтед». Мы здесь, твердо стоим ногами.

Глейзеры получают много критики… Но на самом деле они очень приятные люди и действительно страстно относятся к клубу», – отметил Рэтклифф.

Аморим возглавил клуб в ноябре прошлого года, сменив Эрика тен Хага. Команда завершила сезон на 15-м месте в АПЛ и проиграла «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы. Сейчас «МЮ» идет 10-м в Премьер-лиге, на 6 очков отставая от лидирующего «Арсенала».