  Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Онопко – в составе «Спартака» на прощальный матч Глушакова. Овчинников, Гильерме, Сенников, Лоськов, Билялетдинов, Сычев сыграют за «Локомотив»
Денис Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на свой прощальный матч.

«Дорогие друзья! Хочу напомнить вам, что 11 октября в 16:30 на «Арене Химки» пройдет мой прощальный матч, который станет ярким финалом моего футбольного пути, и я очень хочу разделить этот момент с вами! Это будет не просто матч, а настоящий праздник футбола, который объединит поколения.

На поле со мной выйдут звезды футбола двух великих команд.

В составе «Спартака»: Филимонов, Хлестов, Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Ребров, Ещенко, Кудряшов, Шишкин, Кутепов, Онопко, Баженов, Головской и Макеев.

В составе «Локомотива»: Овчинников, Гильерме, Сенников, Игнатьев, Янбаев, Тарасов, Гуренко, Маминов, Лоськов, Билялетдинов, Сычев, Пименов, Джанашия, Бурлак и Оганесян, Пашинин!

Приходите всей семьей – ведь любовь к футболу и спорту передается нашим детям через наши эмоции! Станьте частью истории вместе с легендами! До встречи!» – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
