Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»

Массимо Каррера не примет участие в прощальном матче Дениса Глушакова.

Игра пройдет 11 октября на «Арене Химки» и нанется в 16:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что итальянец отказался от поездки в Россию из-за проблем с визами и плотного графика мероприятий.

«Глушаков пригласил меня на его прощальный матч. Я поблагодарил Дениса за приглашение, но, к сожалению, из-за своих обязательств не смогу посетить матч. Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы на прощальный матч Глушакова », – сказал экс-тренер «Спартака ».