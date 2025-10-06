  • Спортс
  • Глушаков не звал Рианчо на свой прощальный матч: «Чем он занимается, куриным хозяйством? Я с ним особо и не работал, уже и забыл про него»
6

Глушаков не звал Рианчо на свой прощальный матч: «Чем он занимается, куриным хозяйством? Я с ним особо и не работал, уже и забыл про него»

Денис Глушаков не приглашал Рауля Рианчо на свой прощальный матч.

Прощальная игра экс-защитника «Спартака», «Локомотива» и других клубов состоится 11 октября на «Арене Химки».

– После появления новости о приглашении Карреры пошли разговоры, а звали ли вы Рианчо на прощальный матч?

– Я уже и забыл про него. Он еще работает, чем занимается?

– В Испании, кажется, хозяйством занимается.

– Куриным хозяйством? (Улыбается.) Я с ним особо и не работал.

– Кого пытались позвать, но по определенным причинам они не приехали?

– Дуймович, Боккетти, Зе Луиш. В основном у всех проблемы с визами. Сейчас такое время, что сложно добираться. Не в то время я закончил, надо было еще пару лет поиграть, чтобы всех собрать на прощальный матч.

– Жалеете, что закончили?

– Да нет. Когда-то сказал, что до 38 лет буду играть, вот и накаркал – так и закончил.

– В нынешнем «Спартаке» не потерялись бы.

– Само собой.

Глушаков, покинувший «Спартак» в 2019 году, объявил о завершении карьеры в сентябре этого года. Рианчо работал в клубе ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера в 2018 году.

«Уже четыре года как курица без головы что-то говорит». Глушаков о Рианчо

Аленичев, Титов, Самедов, Ширко, Павлюченко, Онопко – в составе «Спартака» на прощальный матч Глушакова. Овчинников, Гильерме, Сенников, Лоськов, Билялетдинов, Сычев сыграют за «Локо»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
