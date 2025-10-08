Гол Караева «Уралу» признан лучшим в туре Первой лиги. Нападающий пробил в угол после передачи пяткой от партнера
Гол Давида Караева признали лучшим в 13-м туре Pari Первой лиги.
«КАМАЗ» разгромил «Урал» (5:1), Караев забил пятый гол клуба из Набережных Челнов. На 89-й минуте нападающий получил мяч после паса пяткой от партнера и пробил в дальний угол.
После 13 туров Первой лиги «КАМАЗ» идет 6-м в таблице, «Урал» находится на третьей строчке. В следующем матче клуб из Набережных Челнов 11 октября сыграет в гостях с костромским «Спартаком», екатеринбуржцы в тот же день примут «Челябинск».
Как вам дерби?18808 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости