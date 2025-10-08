  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Караева «Уралу» признан лучшим в туре Первой лиги. Нападающий пробил в угол после передачи пяткой от партнера
Видео
1

Гол Караева «Уралу» признан лучшим в туре Первой лиги. Нападающий пробил в угол после передачи пяткой от партнера

Гол Давида Караева признали лучшим в 13-м туре Pari Первой лиги.

«КАМАЗ» разгромил «Урал» (5:1), Караев забил пятый гол клуба из Набережных Челнов. На 89-й минуте нападающий получил мяч после паса пяткой от партнера и пробил в дальний угол.

После 13 туров Первой лиги «КАМАЗ» идет 6-м в таблице, «Урал» находится на третьей строчке. В следующем матче клуб из Набережных Челнов 11 октября сыграет в гостях с костромским «Спартаком», екатеринбуржцы в тот же день примут «Челябинск».

Как вам дерби?18808 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
logoДавид Караев
logoКАМАЗ
logoПервая лига
logoУрал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Журова: «Продажу водки на футболе нельзя допускать. Ей будут заливать горечь поражения любимой команды, начнутся беспорядки. Пиво – другой вопрос»
1616 минут назад
Роналду о награде за 22 года в сборной Португалии: «Горжусь этим особым признанием. 22 года – а я испытываю прежнюю страсть»
1128 минут назад
Лидер правой партии Фарадж о словах Невилла про «злых белых мужчин»: «Гари оторван от реальности и винит тех, кто ему платит, а не безумных исламистов, убивающих невинных людей»
2741 минуту назад
Круговой о том, что не хотел становиться отцом в 30 лет и «быть скуфом»: «Дочке было бы скучно со мной. Я был бы как дед какой-то»
1756 минут назад
Стример Мэддисон дал советы Карпину по составу «Динамо»: «Убери дружков. Тогда появится игра»
1458 минут назадКиберспорт
Мама Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Я доверяла Килиану, но спросила: «Ты это сделал?» Он ответил: «Ты закончишь обсуждать бредни?»
22сегодня, 14:16
Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»
16сегодня, 13:59
Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
20сегодня, 13:53
Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
18сегодня, 13:43
Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»
86сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков считает тренировки главной проблемой российского футбола: «Холанд занимался по 20 часов в неделю, поэтому и вырос в звезду. У нас же часто часик побегал – и домой. Пародия на подготовку»
3 минуты назад
«Не только «Реал» может обыгрывать «Кайрат» – «Окжетпес» тоже это сделал в Алматы. Наша команда уверенно одержала победу». Аким Акмолинской области Ахметжанов о клубе из Кокшетау
215 минут назад
Семшов про Жедсона: «Прибавляет с каждым матчем и выглядит более ярко, чем Барко. Он разностороннее – может ворваться в штрафную, пробить головой, есть удар»
227 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Спартак» будет лидером в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна»
536 минут назад
Инфлюенсер с титулом «Мисс Косово и диаспора» планирует прийти на матч Сербии и Албании с флагом Армии освобождения Косова: «У меня финский паспорт, меня это не беспокоит»
740 минут назад
«Родина» встретится с хабаровским СКА. Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки»!
143 минуты назадРеклама
Тебас о критике матчей Ла Лиги в США: «УЕФА одобрил, болельщики «Вильярреала» поддерживают идею. Еврокомиссар Микаллеф и другие не говорят от имени тех, кто действительно хочет этого»
4сегодня, 14:39
Морган – ставшему миллиардером Роналду: «Обед с тебя, Криштиану 👏!»
7сегодня, 14:27
Колобков об идее запретить легионеров в Кубке: «Странное предложение, у меня не откликается. Как тогда действовать тренеру? На Кубок будет одна команда, а на чемпионат – другая?»
3сегодня, 14:22
Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
6сегодня, 14:11