Гол Караева «Уралу» признан лучшим в туре Первой лиги. Нападающий пробил в угол после передачи пяткой от партнера

Гол Давида Караева признали лучшим в 13-м туре Pari Первой лиги.

«КАМАЗ» разгромил «Урал» (5:1), Караев забил пятый гол клуба из Набережных Челнов. На 89-й минуте нападающий получил мяч после паса пяткой от партнера и пробил в дальний угол.

После 13 туров Первой лиги «КАМАЗ» идет 6-м в таблице, «Урал» находится на третьей строчке. В следующем матче клуб из Набережных Челнов 11 октября сыграет в гостях с костромским «Спартаком», екатеринбуржцы в тот же день примут «Челябинск».