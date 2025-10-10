Андрей Аршавин: «Иран – как европейский середняк. Не Хорватия, а послабее – Сербия, например»
BetBoom товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.
«Когда проходили первые товарищеские матчи, я говорил, что даже не слежу за ними, не знаю, с кем играют и как сыграли. Сейчас соперники становятся лучше и сильнее. Каждый приезд сборной в город — это большой праздник. Это становится очень интересным и значимым событием.
Если бы мы переносили сборную Ирана на европейский футбол, я бы сказал, что это европейский середняк. Например, команда из бывшей Югославии, не Хорватия, а послабее – Сербия, например, – сказал заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию.
