  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Аршавин: «Иран – как европейский середняк. Не Хорватия, а послабее – Сербия, например»
6

Андрей Аршавин: «Иран – как европейский середняк. Не Хорватия, а послабее – Сербия, например»

Андрей Аршавин оценил уровень сборной Ирана.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Когда проходили первые товарищеские матчи, я говорил, что даже не слежу за ними, не знаю, с кем играют и как сыграли. Сейчас соперники становятся лучше и сильнее. Каждый приезд сборной в город — это большой праздник. Это становится очень интересным и значимым событием.

Если бы мы переносили сборную Ирана на европейский футбол, я бы сказал, что это европейский середняк. Например, команда из бывшей Югославии, не Хорватия, а послабее – Сербия, например, – сказал заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Как вам дерби?22303 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Ирана по футболу
logoМатч ТВ
logoСборная Сербии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАндрей Аршавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия играет с Ираном в товарищеском матче – 1:0, Воробьев открыл счет!
27822 минуты назадLive
Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте
42сегодня, 15:45
Воробьев и Батраков – самые вероятные авторы гола в матче с Ираном
сегодня, 15:34
Пономарев о матче с Ираном: «Неинтересно, одним глазом гляну. У нас нет звезд европейского уровня, Кисляк и Батраков тоже сдуваются. Передачи поперек и назад – это не футбол, безобразно»
16сегодня, 14:22
Главные новости
«Монако» Головина объявил об уходе Хюттера с поста главного тренера
217 минут назад
Россия играет с Ираном в товарищеском матче – 1:0, Воробьев открыл счет!
27822 минуты назадLive
Оуэн о схеме «МЮ»: «Год назад при тен Хаге играли с 4 защитниками, и это был чуть ли не худший футбол, что я видел. Стыдно говорить, что главная причина спада – расстановка, это не так»
226 минут назад
Генич о сравнении Глушенкова с Аршавиным: «У меня это вызывает смех. Максим в прайме рядом не стоит с Андреем, даже обсуждать бессмысленно. Глушенков и Батраков пока ничего не сделали»
1634 минуты назад
Мостовой о гендиректоре «Спартака»: «Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. У него же руководящая должность, а не роль главного тренера»
335 минут назад
Карпин о попадании России на ЧМ-2026 по спецприглашению: «Предположение на уровне слухов и желаний, не знаю, чем это подкреплено. В жизни может случиться что угодно»
2453 минуты назад
36-летний Обамеянг сделал покер и был удален в игре за Габон в отборе ЧМ‑2026
10сегодня, 16:33
Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь. Такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Я бы пригодился в любой роли»
47сегодня, 16:18
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
62сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Франция – Азербайджан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
4сегодня, 06:27
Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче
16 минут назад
Бельгия – Северная Македония. Де Брюйне, Куртуа, Доку, Троссард и Салемакерс играют
7 минут назад
Мишель Платини: «Йылдыз – 10-й номер, он должен играть в центре. Не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на флангах»
17 минут назад
Мак Аллистер о претендентах на победу на ЧМ: «Испания, Франция и Аргентина. Бразилию можно добавить, хотя они не в лучшей форме, но у них есть история и влияние»
453 минуты назад
Холанд 4 раза становился игроком месяца в АПЛ. Больше наград только у 8 футболистов, рекордсмены – Агуэро, Кейн и Салах (по 7)
6сегодня, 16:51
Замгенсека УЕФА Маркетти: «Интерес к ЛЧ снижался, потому что она стала предсказуемой. Изменения пошли турниру на пользу, а наши доходы выросли с 3,5 до 4,4 млрд евро»
1сегодня, 16:40
Джан Пьеро Гасперини: «Умения больше не ценятся, итальянские клубы выбирают игроков по физическим данным. Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе»
6сегодня, 16:22
Александр Глеб: «Я против лимита, он не поможет российскому футболу. Не вижу минусов в большом количестве легионеров, самые достойные будут вылезать в конкуренции, а не благодаря ограничениям»
2сегодня, 16:10
Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026
8сегодня, 16:04