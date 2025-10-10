Воробьев и Батраков – самые вероятные авторы гола в матче с Ираном

Букмекеры назвали самых вероятных авторов гола в товарищеском матче Россия – Иран.

Аналитики считают, что больше всего шансов забить у Дмитрия Воробьева. На гол нападающего «Локомотива» дают коэффициент 2.04.

Вторым по вероятности автором гола котируется Алексей Батраков (2.20). Также букмекеры высоко оценивают Максима Глушенкова (2.27).

Матч пройдет 10 октября. Начало – в 20:00 мск.

