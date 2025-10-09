Мостовой о том, что Дегтярев «может не согласовать» Карпина: «Ничего страшного, совмещения постов вообще нигде нет. Валерий не должен соглашаться во всем с министром»
Александр Мостовой высказался о ситуации с Валерием Карпиным и Михаилом Дегтяревым.
Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
Возглавляющий сборную России специалист отреагировал: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло».
«Ну и ничего страшного, если не согласует. Карпин же еще тренер «Динамо» – это само по себе совмещение постов, чего вообще нигде нет. Поэтому какая разница?
А Карпин, конечно, не должен соглашаться во всем с министром», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Как вам дерби?20624 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости