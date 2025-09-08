Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса: «Доказательств пока нет, это хороший знак, если бы что-то было – об этом уже знали бы. Полиция продолжает расследование»

В «Овьедо» пока не нашли доказательств расизма в адрес Винисиуса Жуниора.

Клуб из Астурии проиграл мадридскому «Реалу» дома со счетом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги . Во время этого матча фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе обезьяньим уханьем . Кроме того, болельщики скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном».

«Полиция продолжает расследование, и как только у нас будут результаты или появятся какие-либо улики, мы обязательно применим санкции. Мы уверены в поведении наших болельщиков: наша публика всегда на высоте, и тот день не стал исключением.

Если к этому моменту доказательств не обнаружено, это хороший знак, ведь если бы что-то было – об этом уже знали бы», – заявил президент «Реал Овьедо » Мартин Пелаес.

