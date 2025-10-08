Морган – ставшему миллиардером Роналду: «Обед с тебя, Криштиану 👏!»

Пирс Морган поздравил ставшего миллиардером Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, что нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов.

«Обед с тебя, Криштиану 👏!» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган о том, что Роналду забил больше голов после 30-летия: «Лучший в истории»

Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»