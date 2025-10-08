Морган – ставшему миллиардером Роналду: «Обед с тебя, Криштиану 👏!»
Пирс Морган поздравил ставшего миллиардером Криштиану Роналду.
Ранее стало известно, что нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов.
«Обед с тебя, Криштиану 👏!» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Морган о том, что Роналду забил больше голов после 30-летия: «Лучший в истории»
Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»
Как вам дерби?18807 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
