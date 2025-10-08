Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в сборной Португалии.
«20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир. Сейчас я смотрю на вещи иначе. Возраст позволяет мыслить по-другому. Моя философия – жить день за днем. Все происходит быстро, все меняется, нельзя строить долгосрочные планы.
Сейчас я строю только краткосрочные планы, потому что это придает мне больше энергии. Это придает мне больше желания жить. Я стараюсь получать удовольствие от каждого дня, от тренировки за тренировкой, от игры за игрой. Остальное мы скоро увидим», – сказал Роналду.
