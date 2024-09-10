Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»

Пирс Морган не согласен с тем, что Криштиану Роналду уже не тот.

«Я слышал столько херни об этом. Что Роналду кончился, что он пошел легким путем, уйдя в Саудовскую Аравию, из-за чего его нельзя воспринимать всерьез. И кто-то так думает после последних двух игр Португалии (Роналду забил по голу Хорватии и Шотландии в наций – Спортс’‘).

Да перестаньте. Просто посмотрите на него. Рой Кин, один из самых проницательных людей в мире в отношении футболистов, сказал, что нет завершителя лучше, чем Роналду. Что Криштиану и показал.

В матче с Шотландией Роналду попал в штангу, а затем забил. У него был разочаровывающий Евро, но, безусловно, как и у всей сборной . Я не думаю, что он получил ту помощь, что он должен был получить. Но правда в том, что Роналду остается одним из лучших завершителей в мировом футболе.

Величайший из когда-либо игравших, величайших среди тех, кто еще будет. Вот почему он бомбардир номер один. Вот почему он забьет тысячу голов», – заявил телеведущий и болельщик «Арсенала».

Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»