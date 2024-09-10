Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА брань Пирс Морган Футбол

Пирс Морган не согласен с тем, что Криштиану Роналду уже не тот.

«Я слышал столько херни об этом. Что Роналду кончился, что он пошел легким путем, уйдя в Саудовскую Аравию, из-за чего его нельзя воспринимать всерьез. И кто-то так думает после последних двух игр Португалии (Роналду забил по голу Хорватии и Шотландии в Лиге наций – Спортс’‘).

Да перестаньте. Просто посмотрите на него. Рой Кин, один из самых проницательных людей в мире в отношении футболистов, сказал, что нет завершителя лучше, чем Роналду. Что Криштиану и показал.

В матче с Шотландией Роналду попал в штангу, а затем забил. У него был разочаровывающий Евро, но, безусловно, как и у всей сборной Португалии. Я не думаю, что он получил ту помощь, что он должен был получить. Но правда в том, что Роналду остается одним из лучших завершителей в мировом футболе.

Величайший из когда-либо игравших, величайших среди тех, кто еще будет. Вот почему он бомбардир номер один. Вот почему он забьет тысячу голов», – заявил телеведущий и болельщик «Арсенала».

Пирс Морган: «Тен Хаг – идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих «МЮ»

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41 комментарий
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какая же короткая память у секты, забыли что буквально пару месяцев назад роналду полностью провалил евро, при этом по их мнению виноваты все кроме него и вообще у португалии слабый состав. сейчас конечно в полутоварищеском турнире криштиану пустил пыль в глаза своим фанатам, но реальность абсолютно другая.
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завершитель....никак не завершит
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Шотландия и Хорватия не вышли из группы на Евро, Роналду даже пенальти не забил на Евро. Вот реальный уровень.
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Он кончился 18.12.2022!!!
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Ответ Денис Медведев
Он кончился 18.12.2022!!!
Он кончился уже в посл сезон в Реале. Перес выкинул его и Реал не почувствовал потери «величайшего замыкателя» взяв две ЛЧ. А этот великий фрукт, все никак не может даже трофей в арабской пустыне завоевать, 8 из 8 проиграл. Воистину великий🤌🏻😂
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Ответ Max Maximus
ЧЕ-2024 Роналду действительно провалил и я говорю это как болельщик Рона Но то как он вопреки всему хейту всё равно продолжает играть и добиваться результата - вызывает только почтение и уважение👏👏👏 Что с Хорватией, что с Шотландией, конкретно затащил и команда может побороться за 3-й трофей при нём👍
А до этого он провалил ЧМ.
Команда при нем уже два турнира сборных в пролете.)))
Результат, вызывающий почтение и уважение🤪🤪🤪
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Интересно, когда у него контракт закончится ? И есть ли опция продления ?
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Хахахаха)) 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 11 голов, из них 4 левейших пенальти, Литве Латвии Андорре по 7)) голов 60-70 , сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже можно не считать, стоимость Португалии миллиард, а стоимость этих сборных 5-20млн)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Итого из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Так что ещё вычитаем 100 левейших пенальти, и 100 голов с офсайдов и натушениями, остаётся 550 голов, из них более 400 с нескольких метров и рикошетов. с Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
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Ответ leon01
завершитель....никак не завершит
Завершают ему
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Позорник о позорнике, классика для Рональду 💯
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смс от банка пришло, чувствуется.
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Надо Криштиану тоже в ответ почаще хвалить Пирса и всем говорить, что он самый лучший в мире журналист и телеведущий с отрывом, рядом и близко никого не наблюдается, но видимо жена Джорджина не очень одобряет подобное и не разделяет его такую дружбу с Пирсом, поэтому он и помалкивает!!😉
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Ответ Человек1991
Хахахаха)) 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 11 голов, из них 4 левейших пенальти, Литве Латвии Андорре по 7)) голов 60-70 , сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже можно не считать, стоимость Португалии миллиард, а стоимость этих сборных 5-20млн)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Итого из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Так что ещё вычитаем 100 левейших пенальти, и 100 голов с офсайдов и натушениями, остаётся 550 голов, из них более 400 с нескольких метров и рикошетов. с Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
плюсую. полностью согласен. еще он король нырков. особенно эпично было мю против челси, момент с лэмпардом и королем нырков. после такого позора сравнивать это недоразумение с лео просто смешно
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Ответ Хабиб Алонсо
В прайме Роналду тащил. Месси в прайме сборную не тащил никогда. Всегда тащили другие. Факт
Факт только такой.
У Месси 3 титула со сборной.
У Роналду 1 титул со сборной.
Остальное все слезы любителей фрукта.
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Ответ Человек1991
Хахахаха)) 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 11 голов, из них 4 левейших пенальти, Литве Латвии Андорре по 7)) голов 60-70 , сборным в рейтинге ниже топ 100)) которые тоже можно не считать, стоимость Португалии миллиард, а стоимость этих сборных 5-20млн)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.)) Итого из 750 голов , 140! голов с пенальти , 100 ! из них левейшие пенальти! 100 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 50 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Так что ещё вычитаем 100 левейших пенальти, и 100 голов с офсайдов и натушениями, остаётся 550 голов, из них более 400 с нескольких метров и рикошетов. с Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями.
Фигасе, насколько серьезно следите за статой Рона. Всё до последнего посчитано. Фанат?
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Ответ Даня Чебыкин
типичный глор роналду. так то футбол игра командная. но это слишком сложно для понимания видимо.
Не, я просто отвечаю вашей же логикой. Ты видимо незаметил но глоры Месси это предел наглости особенно тут на сайте
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Ответ Хабиб Алонсо
Так если он не тащил, то эти титулы весят не больше чем титулы Хесуса Наваса за сборную
Не тащил?
Ну, ну.)))
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Ответ Хабиб Алонсо
Так если он не тащил, то эти титулы весят не больше чем титулы Хесуса Наваса за сборную
типичный глор роналду. так то футбол игра командная. но это слишком сложно для понимания видимо.
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Ответ Хабиб Алонсо
В котором бы никогда не участвовала БЕЗ него. Съешь)
дерзишь? ну-ну.
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Ответ timaristo
Марокко тоже бы никогда не вышли в полуфинал ЧМ без Роналду) Величайший)
Как и Чили никогда бы не взяла Копу в ее столетие если бы не точный удар Месси по НЛО в финале)
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Ответ Хабиб Алонсо
Конечно могу. Роналду взял Евро с донной Португалией и Лигу наций( по силе круче Копы)Учитывая сколько Месси позорился на крупных турнирах(какой позор, но сюда и Копы относятся) с Аргентиной до этого и сколько раз Роналду тащил Португалию за руку(примеры приведу если сомневаешься, там турнирами они исчисляются), то становится логично что с имбовым составом где в одном поколении играли праймовые Агуэро, Игуаин, Ди Мария, Маскерано, Гарай, Макси Родригес, Лавесси, Сабалета и т.д. он взял бы с этот турнир с очень высокой долей вероятности , куда выше чем у Месси
Он бы, взял бы .... Короче, рассуждения уровня персофана Роналду, ни одной объективной мысли.
Про "тащерство" писать не нужно, последних два ЧМ и ЧЕ показали, как он там тащил.
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Ответ Хабиб Алонсо
В котором бы никогда не участвовала БЕЗ него. Съешь)
Марокко тоже бы никогда не вышли в полуфинал ЧМ без Роналду) Величайший)
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Ответ Хабиб Алонсо
Конечно могу. Роналду взял Евро с донной Португалией и Лигу наций( по силе круче Копы)Учитывая сколько Месси позорился на крупных турнирах(какой позор, но сюда и Копы относятся) с Аргентиной до этого и сколько раз Роналду тащил Португалию за руку(примеры приведу если сомневаешься, там турнирами они исчисляются), то становится логично что с имбовым составом где в одном поколении играли праймовые Агуэро, Игуаин, Ди Мария, Маскерано, Гарай, Макси Родригес, Лавесси, Сабалета и т.д. он взял бы с этот турнир с очень высокой долей вероятности , куда выше чем у Месси
донная португалия выиграла главный матч БЕЗ роналду.
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Ответ Великий Алонсо
Красава Пирс!! Поставил на место всех хейтеров Роналду!! Все по факту. Роналду номер 1 в истории футбола 🙌🙌🙌
Ты как и твой кумир не успел закончить достойно 😂😂
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Будни буднями, а контракт надо выполнять мистер Пирс
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Да всё мы уже поняли!!!
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Один из лучших завершителей - Лысый из Браззерс
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Величавший из когда либо замыкавших… подмечайте точнее ☝🏼
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