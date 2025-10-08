Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»
Александр Сильянов вновь прокомментировал слова Леонида Слуцкого.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» ранее заявил, что понимает сильные стороны Максима Ненахов, а Александра Сильянова – нет, а также назвал его средним игроком.
«Критика от Слуцкого? Меня не задели его слова. У каждого человека свое мнение. Что мне, на каждое мнение отвечать?
Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки.
Мои сильные качества? Если Слуцкий сказал, что их нет, значит, нет. Пусть у меня будет аналогичное мнение», – сказал защитник «Локомотива».
Сильянов о словах Слуцкого, что он «средний игрок»: «Это его мнение. Сильные качества? У меня их нет – раз так сказали, что сделаешь»
Как вам дерби?18807 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости