Сильянов о критике от Слуцкого: «Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки. Не задели его слова, что мне, на каждое мнение отвечать?»

Александр Сильянов вновь прокомментировал слова Леонида Слуцкого.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » ранее заявил , что понимает сильные стороны Максима Ненахов, а Александра Сильянова – нет, а также назвал его средним игроком.

«Критика от Слуцкого? Меня не задели его слова. У каждого человека свое мнение. Что мне, на каждое мнение отвечать?

Месси и Роналду тоже кто-то ненавидит, а кто-то любит, хотя это легендарнейшие игроки.

Мои сильные качества? Если Слуцкий сказал, что их нет, значит, нет. Пусть у меня будет аналогичное мнение», – сказал защитник «Локомотива ».

