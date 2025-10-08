Криштиану Роналду: «Я часто говорю, что играл бы только за Португалию, если бы мог. Вы, наверное, устали видеть меня на церемониях, но я все еще могу многое сделать для сборной и футбола»

Криштиану Роналду высказался о своей долгой карьере в сборной Португалии.

Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра » получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в сборной Португалии .

«Я выступаю за национальную команду уже 22 года – думаю, это говорит само за себя. Я испытываю страсть к тому, чтобы надевать ее футболку, завоевывать трофеи, играть за национальную команду.

Я часто говорю: «Если бы я мог, я бы играл в футбол только за сборную. Я бы не стал играть ни за какой клуб, потому что это кульминация моей карьеры». И вершина карьеры футболиста. Вот почему я все еще здесь.

Я хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует. В сборной сменилось много поколений. Я вижу здесь много бывших игроков, которые были моими партнерами по команде. Я вижу Руя [Патрисиу ], Пепе , Жоржи Андраде, Бету, Куарежму ... И, увидев их, я говорю: «Я все еще здесь».

Я знаю, вы, наверное, устали видеть меня здесь, на этих церемониях. Но я думаю, что я все еще могу многое сделать для сборной и футбола. Я хочу играть еще несколько лет, но, честно говоря, не так уж много.

Я хочу поблагодарить всех своих партнеров по команде за то, что я учился у них всех – и даже у молодого поколения в том числе. Для меня большая честь быть с вами. Наша цель – выиграть следующие два матча и попасть на чемпионат мира. Чемпионат мира скоро начнется. Мы должны думать исключительно о настоящем, но при этом не забывать о будущем. Это было бы мечтой. Но мы двигаемся шаг за шагом», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Моя семья говорит: «Тебе пора остановиться. Почему ты хочешь забить 1000 голов?» Но я все еще помогаю клубу и сборной, так почему бы не продолжить?»

Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня»