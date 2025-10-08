  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»
19

Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»

Марк Кукурелья отметил положительный момент в матчах Ла Лиги за границей.

На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона» смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.

«Это может быть хорошо, потому что зрелище переносится в другую часть света.

И люди, которые находятся там и не могут позволить себе поездку, могут посмотреть матч испанской лиги», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании.

Рабьо о матче с «Комо» в Перте: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда»

Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил

Как вам дерби?18648 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoБарселона
logoВильярреал
болельщики
календарь
logoЧелси
logoМарк Кукурелья
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокомиссар Микаллеф: «Матчи национальных лиг вне Европы – симптом масштабных проблем управления футболом. Решения были приняты без консультаций со спортсменами и болельщиками»
10сегодня, 09:46
Ван Бастен об игре «Барселоны» и «Вильярреала» в США: «Это комедия? Полный абсурд, а еще и афера! Это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги»
56вчера, 20:52
Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
8вчера, 05:40
Глава УЕФА Чеферин о матчах Ла Лиги и Серии А за границей: «Прискорбно, что пришлось разрешить, но это не должно рассматриваться как прецедент»
806 октября, 16:16
Главные новости
Мостовой про Умярова в сборной: «Он обычный футболист, ни в чем не прибавил. Сейчас каждый игрок с российским паспортом попадает в сборную, а раньше вызывали лучших»
416 минут назад
Криштиану Роналду: «20 лет назад я бы сказал, что хочу проглотить весь мир, но сейчас строю краткосрочные планы. Моя философия – жить день за днем»
1326 минут назад
Гендиректор Серии А о том, что Рабьо назвал «безумием» матч в Австралии: «Он забывает, как и все игроки, зарабатывающие миллионы евро, что им платят за то, чтобы они играли в футбол»
3044 минуты назад
Круговой о легионерах: «В «Зените» русские отдельно, иностранцы отдельно. В ЦСКА больше сплоченности, все вместе. К лимиту отношусь спокойно, на тренировках с Малкомом я прибавлял»
945 минут назад
Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»
48сегодня, 12:48
Хейсен пропустит около двух недель из-за мышечной травмы. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Барселоной»
12сегодня, 12:23
Дегтярев об ужесточении лимита: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение»
99сегодня, 12:09
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Криштиану Роналду: «Я часто говорю, что играл бы только за Португалию, если бы мог. Вы, наверное, устали видеть меня на церемониях, но я все еще могу многое сделать для сборной и футбола»
17сегодня, 11:58
Рабьо о матче с «Комо» в Перте: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда»
34сегодня, 11:41
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Рубина» Дзюба о Даку: «Зенит» обладает огромными возможностями, но обратил на него внимание. Форвардов такого уровня на рынке нет, или это уже Осимхен за 80 млн»
210 минут назад
Рамос – завершающему карьеру Альбе: «Дорогой Жорди, сколько приключений, противостояний и триумфов мы пережили вместе! Ты уходишь большим игроком испанского футбола»
320 минут назад
Депутат Журова о Дегтяреве и Карпине: «Министр может не согласовать тренера сборной из-за его взглядов или чего-то другого. На клубную политику он влиять не может»
333 минуты назад
Ирисметов о тренере сборной Узбекистана: «Каннаваро – загадка, больших успехов он не добился. Есть только имя, которое он заработал, когда играл. За Клоппа я был бы двумя руками»
259 минут назад
Колосков о лимите: «Должно быть 5 иностранцев на поле и 7-8 в заявке. Зачем держать еще пятерых легионеров, которые сидят без дела? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!»
7сегодня, 12:52
Шченсны считает, что Гарсия может стать лучшим вратарем мира: «Вижу у него невероятный потенциал. Даже если я совсем чуть-чуть помогу ему стать лучше, мне будет очень приятно»
3сегодня, 12:40
Капелло о Серии А: «Качество упало, нет футболистов высшего класса. Тренер не выходит на поле, перед воротами решают игроки. Даже Леау упустил два невероятных момента с «Юве»
7сегодня, 12:30
Ловчев о Заболотном в «Спартаке»: «Объясняли, что это для какого-то плана Б, теперь он виден – посадить на лавочку и продать. Как претендент на золото может усилиться Антоном?»
13сегодня, 12:10
ТВ «Реала» о красной Моуриньо из «Вильярреала»: «Это справедливо. Его могли удалить раньше»
4сегодня, 12:02
Жедсон признан лучшим игроком «Спартака» в сентябре
3сегодня, 11:48