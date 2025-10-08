Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»

Марк Кукурелья отметил положительный момент в матчах Ла Лиги за границей.

На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал » и «Барселона » смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.

«Это может быть хорошо, потому что зрелище переносится в другую часть света.

И люди, которые находятся там и не могут позволить себе поездку, могут посмотреть матч испанской лиги», – сказал защитник «Челси » и сборной Испании.

Рабьо о матче с «Комо» в Перте: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда»

Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил