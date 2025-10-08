Кукурелья о матче Ла Лиги в США: «Это может быть хорошо для людей, которые не могут позволить себе поездку из другой части света»
Марк Кукурелья отметил положительный момент в матчах Ла Лиги за границей.
На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона» смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.
«Это может быть хорошо, потому что зрелище переносится в другую часть света.
И люди, которые находятся там и не могут позволить себе поездку, могут посмотреть матч испанской лиги», – сказал защитник «Челси» и сборной Испании.
Рабьо о матче с «Комо» в Перте: «Абсурд. Это безумие – проехать столько километров ради игры между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы вынуждены адаптироваться, как всегда»
Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил
Как вам дерби?18648 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости