Петржела о Глушенкове и Аршавине: «Максим еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Андрей – самый талантливый игрок в истории России, у него есть имя в мировом футболе»

Властимил Петржела осуждает сравнения Максима Глушенкова с Андреем Аршавиным.

Ранее 26-летнего полузащитника «Зенита» признали лучшим игроком сентября в Мир РПЛ . В текущем сезоне чемпионата России Глушенков провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Аршавин – самый талантливый игрок в истории России. Это призер чемпионата Европы, бывший игрок топ-клуба АПЛ , обладатель еврокубка, номинант на «Золотой мяч ». У него есть имя в мировом футболе.

А Глушенков еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Эти сравнения неуместны», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Петржела.

