Петржела о Глушенкове и Аршавине: «Максим еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Андрей – самый талантливый игрок в истории России, у него есть имя в мировом футболе»
Ранее 26-летнего полузащитника «Зенита» признали лучшим игроком сентября в Мир РПЛ. В текущем сезоне чемпионата России Глушенков провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
«Аршавин – самый талантливый игрок в истории России. Это призер чемпионата Европы, бывший игрок топ-клуба АПЛ, обладатель еврокубка, номинант на «Золотой мяч». У него есть имя в мировом футболе.
А Глушенков еще ничего не достиг, чтобы их сравнивать. Эти сравнения неуместны», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
Непомнящий про Глушенкова: «Сильнейший российский футболист после Аршавина. К Батракову и Кисляку никаких вопросов, но никто давно не играл так вдохновенно, как Максим»
Писарев считает, что Аршавин талантливее Глушенкова: «Андрей подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но поиграл в «Арсенале»