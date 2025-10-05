Писарев считает, что Аршавин талантливее Глушенкова: «Андрей подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но поиграл в «Арсенале»

Николай Писарев считает, что Андрей Аршавин талантливее Максима Глушенкова.

— По уровню таланта мы можем сравнить Глушенкова и Аршавина?

— Аршавин подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но он поиграл в «Арсенале ». Чтобы их можно была сравнивать, надо Глушенкова погрузить в европейский топ-чемпионат. Насколько он там будет конкурентоспособен?

На мой взгляд, Аршавин выше [по уровню таланта], но это, опять же, вкусовщина. Это все равно, что сравнивать Али и Тайсона — они боксировали в разные эпохи, — сказал ассистент тренера сборной России.

Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»