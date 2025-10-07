Карпин о сравнении Глушенкова и Аршавина: «Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Диего даже. Если для заголовков только»

Валерий Карпин не видит смысла в сравнениях Максима Глушенкова и Андрея Аршавина.

– Кучаева вызвали в сборную, что в нем убедило? И как вам Глушенков?

– По Кучаеву даже по статистике видно, что он больше всего отбирает, на удивление. Хорошо готов физически, выполняет все требования. Может помочь в этих матчах.

По Глушенкову – он не удивил, у спортсменов есть в течение года один уровень, где‑то лучше, где‑то хуже. Глушенков тот сезон начал феерично, забил кучу, потом спад. Сейчас, возможно, был спад в начале сезона и теперь на подъеме.

– Сравнения Глушенкова с Аршавиным актуальны?

– Смысл сравнивать Пеле , Марадону, Месси ? Как доказать и показать? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Марадону даже, какой смысл и для чего? Если только для кликабельных заголовков, – сказал главный тренер сборной России.