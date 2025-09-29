Орлов о Глушенкове: «Он талантливее Аршавина по силе удара и физической мощи. Его поведение не должно влиять на оценку его действий в матче. Максим, может, тоже поедет в «Арсенал»

Геннадий Орлов считает, что Максим Глушенков талантливее Андрея Аршавина.

Антон Ванюшов : «С кем [Максима ] Глушенкова можно сравнить из прошлых игроков «Зенита »? С [Андреем ] Аршавиным?»

Геннадий Орлов : «Нет, Глушенков талантливее».

Глеб Чернявский : «Глушенков талантливее Аршавина?»

Геннадий Орлов : «Да, у Аршавина не было сильного удара, а у Глушенкова мощный. Аршавин забивал голы, точно направлял мяч, но в силе удара и той физической мощи сейчас выглядит сильнее Глушенков. Мы не знаем, как дальше пойдет, подожди, может, он тоже поедет в лондонский «Арсенал », он же моложе.

Сейчас Глушенков явно выделяется: то, как он мяч пропускает, как поле видит. Вы прислушайтесь, что говорят про него сами игроки – вы не читали, что сказал про него Луис Энрике? Что это чудо какое-то. А эти бразильцы не будут на кого-то так говорить, это очень важно. Потому что мы всегда выстраиваем [логику]: вот, мы так решили, вот телевидение, Тимур Журавель всегда с некоторыми провокационными вопросами, а он не любит эту историю. Может, ему все это не нравится?

Но игрок он замечательный, его поведение ни в коем случае не должно влиять на оценку его действий во время матча», – заявил Орлов в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .