  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах
1

Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах

Максим Глушенков назван лучшим футболистом «Зенита» в сентябре.

Полузащитник петербургской команды признан лучшим игроком по версии болельщиков в прошлом месяце.

В сентябре Максим Глушенков провел три матча за «Зенит» – все в Мир РПЛ.

Хавбек набрал 6 очков по системе «гол + пас», забив 5 мячей и сделав 1 результативную передачу. В матче против «Оренбурга» (5:2) футболист сделал покер.

Подробную статистику игрока можно изучить по ссылке.

Как вам дерби?15678 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
рейтинги
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Разыгрываем ретрофутболку золотого состава «Реала» в нашей новой игре
12 минут назадТесты и игры
Терзич не возглавит «Монако» – с тренером завершены переговоры. Клуб еще не связывался с Моттой, но он ждет предложений из Серии А
115 минут назад
Тони Кроос: «У «Барсы» один из самых привлекательных стилей игры в Европе. Но любая команда может доставить им проблем в плохой день Ямаля, Педри и Рафиньи, выбить из ЛЧ»
1437 минут назад
Защитник «Балтики» Бевеев о наказаниях в клубе: «Меня оштрафовали примерно на тысячу долларов, когда «Акрон» забил из-под меня. Зато я больше не упускаю игроков»
650 минут назад
Мата из «Кайрата» выложил фото в игрушечной машине на фоне подарков игрокам команды: «Спасибо за автомобиль😂💛»
653 минуты назадФото
Представитель МИД Ирана о выдаче виз на ЧМ-2026: «Надеемся, что правительство США воздержится от политизации спортивной арены»
3сегодня, 09:04
Самые долгие дисквалификации в футболе. Отстраняли даже пожизненно – за симуляцию!
сегодня, 08:55Видео
Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре
47сегодня, 08:45
Глушаков о замене Станковичу: «Был бы не против Аленичева, он уже выстраивал чемпионский состав. В 2016-м атмосфера в «Спартаке» была потрясающей»
26сегодня, 08:33
Мостовой об отставке Слишковича из «Оренбурга»: «Туда точно не пойду. Чтоб следующим меня уволили?»
30сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Эуропы» вышел на матч с повязкой в цветах Палестины. Каталонский клуб заявил: «Народ подвергается геноциду со стороны сионистского правительства Израиля. Совершается резня, большинство жертв – дети»
38 минут назадФото
Цветков о проблемах «Зенита»: «Нет «дядьки», лидера, как Баринов в «Локомотиве». Это точно не Соболев или Вендел. Как вариант, Барриос, но ему может мешать языковой барьер»
35 минут назад
Автобус «Уфы» забрали на штрафстоянку из-за нарушений при перевозке детей. Клуб оштрафовали на 25 тысяч рублей
159 минут назад
У Джеймса микроповреждение после матча с «Ливерпулем», он может восстановиться к матчу с «Ноттингемом». Защитник «Челси» исключен из состава Англии
1сегодня, 08:56
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти за фол Касереса на Руденко в матче с «Локомотивом»
14сегодня, 08:30
«У Станковича нет будущего в «Спартаке», но сам он не подаст в отставку. Это с российскими тренерами легко разбираться, а с иностранцами сложнее». Валерий Овчинников о ситуации в клубе
11сегодня, 08:12
«Бавария» почти договорилась с Упамекано о базовой зарплате. Но мюнхенцы не готовы платить защитнику 20 млн евро за подписание контракта, как Дэвису
7сегодня, 08:05
Родриго: «У «Барсы» команда лучше и увереннее в себе – нужно это признать. Но и у «Реала» отличная команда. О прошлом сезоне лучше забыть, было некомфортно играть против них»
30сегодня, 06:55
Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
16сегодня, 06:45
Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаков»
8сегодня, 05:40