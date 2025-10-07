Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах

Максим Глушенков назван лучшим футболистом «Зенита» в сентябре.

Полузащитник петербургской команды признан лучшим игроком по версии болельщиков в прошлом месяце.

В сентябре Максим Глушенков провел три матча за «Зенит » – все в Мир РПЛ .

Хавбек набрал 6 очков по системе «гол + пас», забив 5 мячей и сделав 1 результативную передачу. В матче против «Оренбурга» (5:2) футболист сделал покер.

