Глушенков – лучший игрок «Зенита» в сентябре. Хавбек забил 5 голов и сделал 1 передачу в 3 матчах
Максим Глушенков назван лучшим футболистом «Зенита» в сентябре.
Полузащитник петербургской команды признан лучшим игроком по версии болельщиков в прошлом месяце.
В сентябре Максим Глушенков провел три матча за «Зенит» – все в Мир РПЛ.
Хавбек набрал 6 очков по системе «гол + пас», забив 5 мячей и сделав 1 результативную передачу. В матче против «Оренбурга» (5:2) футболист сделал покер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
