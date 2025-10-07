Депутат Журова: «ФИФА правильно делает, что не отстраняет Израиль. Надеюсь, Трамп выступает не только за то, чтобы не наказывать израильских спортсменов, но и за снятие санкций с России»

Светлана Журова поддержала решение ФИФА не отстранять Израиль.

Ранее стало известно , что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил , что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».

«Нужно не Израиль сейчас отстранять в футболе, а вернуть российских спортсменов. Необходимо выносить на голосование именно возвращение сборной России.

ФИФА правильно делает, что не отстраняет Израиль. Я лично против этого. Надеюсь, что Трамп выступает не только за то, чтобы не наказывать израильских спортсменов, но и за то, чтобы снять санкции с российского спорта. Если он действительно может как-то повлиять на это.

Мнение Трампа наверняка имеет вес в ФИФА, но не думаю, что оно имеет определяющую роль. В ФИФА достаточно и других влиятельных футбольных стран», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Журова.