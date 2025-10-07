Капитан «Эуропы» вышел на матч с повязкой в цветах Палестины. Клуб из Каталонии заявил: «Нет» геноциду со стороны сионистского правительства Израиля. Совершается резня, большинство жертв – дети»

«Эуропа» выступила в поддержку Палестины.

В субботу клуб из Каталонии встречался с «Марбельей» в 6-м туре третьего испанского дивизиона (2:1).

Перед игрой «Эуропа» объявила о своем намерении, чтобы капитан команды Алекс Кано вышел на поле в повязке с флагом Палестины .

В заявлении каталонского клуба говорилось следующее:

«Эуропа » говорит «нет» геноциду, которому подвергается палестинский народ со стороны сионистского правительства Израиля. Мы не можем молчать, когда нарушаются права человека и совершается резня, унесшая десятки тысяч жизней, большинство из которых – дети.

В следующем матче капитаны наших команд выйдут на поле с повязкой в поддержку Палестины. НЕТ геноциду, НЕТ оккупации, НЕТ супремасизму (идеология превосходства, согласно которой определенные раса, этническая группа, религия, пол, система верований и т. п. превосходят другие и дают право людям, которые отождествляются с ними, доминировать над теми, кто не отождествляется – Спортс’‘), ДА жизни и свободе народов», – заявила «Эуропа».

Как позже сообщил клуб, вмешательство Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) не позволило провести акцию, однако капитан все же вышел на поле с повязкой, на которой были изображены цвета палестинского флага.

Фото: x.com/CEEuropa