«Эуропа» отправит в Палестину вырученные средства от продажи капитанских повязок в цветах флага страны. Каталонский клуб ранее обвинил Израиль в геноциде палестинского народа

«Эуропа» отправит вырученные от капитанских повязок средства в Палестину.

Ранее стало известно, что капитан каталонской команды, выступающей в 3-м испанском дивизионе, вышел на игру с «Марбельей» с повязкой в цветах палестинского флага. Сам клуб выступил с заявлением , в котором обвинил «сионистское правительство Израиля» в геноциде палестинского народа.

«Эуропа » хочет внести свой небольшой вклад в палестинское дело: на нашем сайте можно приобрести повязки, которые будут носить капитаны наших команд.

Средства, вырученные от продажи повязок, через Фонд Coop57 направляются на поддержку автономии палестинской солидарной экономики посредством конкретного инструмента народного хозяйства Палестины – проекта DAMAN: системы солидарной кредитной гарантии, обеспечивающей микрокредиты для небольших инициатив – многие из которых возглавляют женщины – даже в условиях войны и оккупации, когда риск (неплатежа) настолько высок, что делает экономическую деятельность невозможной.

Если бизнес уничтожен или работница арестована, DAMAN покрывает часть кредита (до 80%), разделяя риск с микрофинансовыми организациями.

В последние месяцы Фонд Coop57 собрал через платформу Summum более 100 000 евро, которые будут направлены в проект DAMAN.

Это простой, но в то же время мощный способ поддержать жизнь и сопротивление палестинского народа», – говорится в заявлении «Эуропы».