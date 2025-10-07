«Флик не понимает Испанию, он всегда будет проигрывать матчи, как с «Севильей». Можно много знать о тактике, о Германии и ЛЧ, но игру нужно чувствовать». Д’Алессандро о тренере «Барсы»

Хорхе Д’Алессандро заявил, что Ханси Флик не понял специфику испанского футбола.

«Барселона » проиграла «Севилье» на выезде со счетом 1:4 в 8-м туре Ла Лиги .

«Он не понимает Испанию и то, как тут все устроено. Такие матчи он будет проигрывать всегда.

Нужно понимать, что значит приехать в Севилью, что на кону у людей, как здесь живут футболом. Флик этого не осознает.

Он может много знать о тактике, о Германии, о Лиге чемпионов, но это совсем другое. Здесь нужно чувствовать игру, ощущать ее. А он этого не делает», – сказал бывший аргентинский вратарь и тренер «Атлетико».