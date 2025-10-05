Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Севильи».

Каталонский клуб проиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 1:4.

«Мы хорошая команда, и игроки возвращаются. Мы должны отнестись к этому позитивно. Я доволен реакцией, продемонстрированной во втором тайме.

Я не думаю, что проблема в схеме или стратегии. Мы допустили серьезные ошибки. Мы всегда играем одинаково. Сегодня мы можем говорить о многом. Наша игра в первом тайме хорошей не была. Во втором – да, мы хорошо отреагировали.

После матча с «ПСЖ» я сказал, что мы должны извлечь уроки из него, а теперь и из этой игры. Я смотрю на это с положительной стороны и надеюсь, что после перерыва на матчи сборных мы вернемся сильнее. Мы проиграли, мы принимаем это. Но мы вернемся. Мы должны сохранить эту энергию и злость до конца сезона.

Сегодня все было по-другому. Это футбол. Мы перепробовали все. Когда ты забиваешь больше голов, чем твой соперник, это легко объяснить, но когда ты проигрываешь, это совсем другая история. Сегодняшний результат нас не радует, но такое может случиться. Мы должны продолжать работать», – сказал Флик .