Сборная России анонсировала матчи с отсылкой к фильму «Брат». В ролике Антон Миранчук чеканит кассетой перед фанатами Ирана и Боливии: «Вы еще моего брата из Америки не видели»

Сборная России выложила ролик в стилистике фильма «Брат».

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи со сборными Ирана и Боливии. Игры пройдут 10 и 14 октября.

Аккаунт сборной анонсировал матчи видеороликом с названием «Это сборная, брат», в котором принял участие полузащитник «Динамо » Антон Миранчук.

По сюжету Миранчук в образе Данилы Бодрова из фильма «Брат», отправляется в сторону «ВТБ Арены». Футболист начинает чеканить аудиокассетой, а затем вставляет ее в плеер – таким же пользовался Бодров в картине. На кассеты указаны предстоящие матчи сборной с Боливией и Ираном.

Сидящие неподалеку болельщики этих сборных, заметив Миранчука, говорят: «Ох уж эти русские, брат, даже простые прохожие умею играть в футбол».

«Это вы еще моего брата из Америки не видели», – отвечает им Миранчук.

В конце Антон вставляет в плеер кассету с песней «Зверь» группы «Наутилус Помпилиус».

Брат Антона Миранчука Алексей выступает в США за «Атланту».