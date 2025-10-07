Кисляк о Дзюбе: «Не сказать, что прям хочу, чтобы он был в сборной, но он возглавил бы раздевалку. Никто так не располагал к себе»

Матвей Кисляк рассказал о располагающем к себе Артеме Дзюбе.

– Дзюба сказал, что тепло относится к вам. Почему?

– Он расположил к себе своим отношением, когда был в сборной, шутками в том числе. Всегда смеялся над его шутками, очень смешно. Он пример для меня, достиг всего в российском футболе и не только. Хороший человек, легенда нашего футбола.

– Не хватает в сборной его?

– Не могу сказать, что прям хочу, чтобы он тут был. Но если бы был, возглавил бы раздевалку. Никто так не располагал к себе, как он, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.