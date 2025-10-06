  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»
8

Рабинер о 2:3 «Спартака» с ЦСКА: «Со Станковичем надо прощаться. В очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой»

Игорь Рабинер призвал уволить Деяна Станковича с поста тренера «Спартака».

В воскресенье красно-белые уступили в дерби ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«За все добавленное время «Спартак» середину ни разу не перешел. И за 40 минут после гола Ливая, травмы Акинфеева и тройной замены у ЦСКА красно-белые создали только один момент, когда Гайич выбил из пустых. 

Красно-белые заслуживают добрых слов за то, что не сдались после стремительных 0:3, но во второй половине второго тайма, приблизившись к сопернику на дистанцию в мяч, они не придумали ничего, чтобы сделать решающее усилие. ЦСКА, хоть и провалил начало второго тайма, заслужил победу. 

Станкович в очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой, потом начал лихорадочно латать дыры – но уйти с 0:3 было почти невозможно. В очередной раз убеждаюсь, что с Деяном надо прощаться. Вероятнее всего, уже зимой», – написал журналист.

Как вам дерби?9116 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoтактика
logoИгорь Рабинер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Григорян о 2:3 в дерби: «Спартак» безобразно вошел в игру по вине Станковича. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде»
28вчера, 18:17
«Спартак» выиграл 1 из 5 последних матчей с ЦСКА
28вчера, 15:50
«Спартак» отстает от лидирующего ЦСКА на 6 очков после 11 туров Мир РПЛ
88вчера, 15:48
Главные новости
Победа ЦСКА над «Спартаком», крупное поражение «Барсы», Загитова и Медведева на вечере памяти Гришина, 1000 застрявших на Эвересте, триумф Расселла и «Макларена» и другие новости
231 минуту назад
Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»
954 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступила в гостях «Лос-Анджелесу»
25сегодня, 02:55
Круговой о ЦСКА: «Заслуженно лидируем в РПЛ. Победа над «Спартаком» — хорошая заявка на чемпионство»
17сегодня, 02:24
Николаев о пенальти «Спартаку»: «Формально ВАР прав, но ни один повтор не убеждает, что касание было именно в штрафной. Чистяков потерял мяч из виду и не видел падение»
22сегодня, 02:09
В финале Fonbet Кубка России забивал британец. Вспомните его клуб?
вчера, 22:30Тесты и игры
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
35вчера, 22:09
У «Атлетико» 13 очков после 8 туров – худший старт в Ла Лиге с сезона-2011/12. У команды Симеоне всего три победы
30вчера, 21:22
«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
12вчера, 21:17
Палестинская федерация сообщила, что израильтяне закидали ее офис газовыми и шумовыми гранатами: «Нападение произошло на фоне продолжающегося геноцида. Призываем ввести санкции»
97вчера, 21:04
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер забил победный гол и сделал ассист в матче с «Сан-Хосе». У хавбека «Ванкувера» 5+3 в последних 4 играх МЛС
9 минут назад
Тренер «Ростова» Альба об 1:0: «Против «Оренбурга» всегда тяжело играть. Мы обращали внимание на маленькие детали, что и помогло победить»
121 минуту назад
Аспас повторил рекорд по матчам (533) за «Сельту», догнав Маноло
340 минут назад
Конте о «Наполи»: «Когда приходят 9 новых игроков, нужны время и терпение. Этот сезон будет самым тяжелым – мы должны играть в Лиге чемпионов»
2сегодня, 03:10
«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом
5сегодня, 02:43
Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»
1сегодня, 01:52
Осинькин о 1-й победе «Сочи» в сезоне: «Для ребят это глоток свежего воздуха. Мы еще не цельная команда, но уже в другом физическом и эмоциональном состоянии»
1сегодня, 01:34
Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, но «Атлетико» здорово отреагировал, приложив массу усилий»
5сегодня, 01:21
Чемпионат Португалии. «Порту» и «Бенфика» Моуринью сыграли вничью – 0:0
12вчера, 22:19
Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»
6вчера, 22:05