Глушаков проведет прощальный матч 11 октября: «Сойдутся две легендарные команды – «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команду, и тайм за другую»
Денис Глушаков проведет прощальный матч в октябре.
«Друзья, всем привет! Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября в 16:30, «Арена Химки».
Сойдутся две легендарные команды – «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва. Я сыграю тайм за одну команду, и тайм за другую команду.
Хочу вас поблагодарить за эти последние годы, за мои 20 лет карьеры, которые я провел на футбольном поле. За эти эмоции шикарные, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать спасибо большое и увидеть вас всех.
Помимо меня, еще будет много-много легенд, и «Спартака», и «Локомотива». Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», – сообщил Глушаков в своем телеграм-канале.
Бывший полузащитник сборной России в этом году покинул «Химки». С 2005 по 2013 год он выступал за «Локомотив», а с 2013 по 2019-й – за «Спартак».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
