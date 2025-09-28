Глушаков проведет прощальный матч 11 октября: «Сойдутся две легендарные команды – «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команду, и тайм за другую»

Денис Глушаков проведет прощальный матч в октябре.

«Друзья, всем привет! Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября в 16:30, «Арена Химки ».

Сойдутся две легендарные команды – «Спартак» Москва и «Локомотив» Москва. Я сыграю тайм за одну команду, и тайм за другую команду.

Хочу вас поблагодарить за эти последние годы, за мои 20 лет карьеры, которые я провел на футбольном поле. За эти эмоции шикарные, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать спасибо большое и увидеть вас всех.

Помимо меня, еще будет много-много легенд, и «Спартака », и «Локомотива ». Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», – сообщил Глушаков в своем телеграм-канале.

Бывший полузащитник сборной России в этом году покинул «Химки». С 2005 по 2013 год он выступал за «Локомотив», а с 2013 по 2019-й – за «Спартак».