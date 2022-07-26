Глушаков о Рианчо: «Не помню, как его звать, но фишки расставлял в «Рубине». Лучше набрать моему физруку в школу – он понимает футбол»

высказался о бывшем тренере .

Ранее испанский специалист, комментируя возможное возвращение Глушакова в «Спартак», заявил, что это будет большой шуткой.

«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине».

Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам.

А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол.

P. S. Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», – написал в сторис экс-полузащитник красно-белых, выступающий сейчас за .