Плющенко и Нагорный сыграют за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова

Евгений Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Дениса Глушакова.

«За «Локомотив» сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за «Спартак » выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский. Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа «Рождество» и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются», – сказал экс-хавбек сборной России.

Прощальный матч Глушакова пройдет 11 октября на «Арене-Химки», в котором встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива ». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

В матче примут участие Дмитрий Аленичев, Гильерме, Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.