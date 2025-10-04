1

Плющенко и Нагорный сыграют за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова

Евгений Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Дениса Глушакова.

«За «Локомотив» сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за «Спартак» выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский. Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа «Рождество» и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются», – сказал экс-хавбек сборной России.

Прощальный матч Глушакова пройдет 11 октября на «Арене-Химки», в котором встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

В матче примут участие Дмитрий Аленичев, Гильерме, Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2514 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoСпартак
logoЮрий Борзаковский
logoАлександр Легков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoНикита Нагорный
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Все ободрали, все уничтожили. Это просто кошмар». Рудковская и Плющенко хотят купить и восстановить дачу Фаберже в Санкт-Петербурге
127вчера, 07:47
Плющенко показал, как Костылева прыгает тройной аксель: «Не верьте чатам и тем, кто в них по ночам пишет «Сказки Венского леса»
1102 октября, 15:29Видео
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
9727 сентября, 08:10
Алиев сыграет роль принца в шоу Плющенко «Белоснежка», в котором главную роль исполнит Щербакова
15425 сентября, 16:45Фото
Главные новости
Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту». Цыганок после ВАР назначил 11-метровый из-за игры Дугласа в штрафной
5 минут назад
«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Дзюба на 95-й с пенальти пробил выше ворот, гол Артема отменили из-за офсайда на 89-й
2256 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
4927 минут назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
9 минут назадТелеграм
Чемпионат Испании. «Реал» против «Вильярреала», «Валенсия» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
249 минут назадLive
Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»
4636 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» примет «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса»
5039 минут назадLive
Отец Джоба Беллингема недоволен игровым временем сына в «Дортмунде» и давит на Ковача. Хавбек играет в среднем 33 минуты в Бундеслиге в этом сезоне (Bild)
1948 минут назад
Флик о Ямале и сборной: «Я хочу защитить своего футболиста. Мы не знаем, когда Ламин вернется после травмы»
31сегодня, 10:50
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
31сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» не выигрывает 13 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
85 минут назад
«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео
329 минут назад
Сборная Боливии проведет товарищеский матч с «Локомотивом» перед игрой с Россией
347 минут назад
«Спартак»: «11 лет без Черенкова. Красно-белая легенда, гениальный игрок и символ целой эпохи. Светлая память народному футболисту»
355 минут назад
Аллегри перед «Ювентусом»: «Милану» важно сделать еще один шаг вперед против команды, которая поборется за топ-4 в Серии А. Для выхода в ЛЧ нужно набрать 72-74 очка»
1сегодня, 11:05
«Рубин» – «Крылья Советов». Кузяев, Сутормин, Даку, Ахметов играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
1сегодня, 11:00
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Уфы», «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
2сегодня, 11:00Live
Непомнящий о непопадании Захаряна в сборную: «Что такое – два раза сыграть по 25 минут? Думаю, он вернется в «Динамо» – и тогда все будет проще»
3сегодня, 10:58
«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 10:43
Педро забил первый гол за «Зенит» в 15-м матче сезона – «Акрону»
5сегодня, 10:35