  • Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен
24

Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен

Судья отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» в первом тайме дерби.

ЦСКА принимает «Спартак» (3:1, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 41-й минуте защитник Данил Круговой забил свой второй гол в этом матче, судья Артем Чистяков засчитал взятие ворот.

Однако Виталий Мешков, отвечающий сегодня за ВАР, позвал коллегу к монитору. Чистяков изучил повтор и отменил гол армейцев. Рефери объявил, что хавбек Иван Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки».

«Правильное решение принимает арбитр ВАР Мешков и приглашает Чистякова на просмотр нарушения в начальной стадии атаки.

После просмотра правильное решение принимает Чистяков, отменяет гол ворота команды «Спартак» и назначает штрафной удар за игру рукой», – написал бывший судья Игорь Федотов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Артем Чистяков судья
видеоповторы
Игорь Федотов
