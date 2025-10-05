Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен
ЦСКА принимает «Спартак» (3:1, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 41-й минуте защитник Данил Круговой забил свой второй гол в этом матче, судья Артем Чистяков засчитал взятие ворот.
Однако Виталий Мешков, отвечающий сегодня за ВАР, позвал коллегу к монитору. Чистяков изучил повтор и отменил гол армейцев. Рефери объявил, что хавбек Иван Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки».
«Правильное решение принимает арбитр ВАР Мешков и приглашает Чистякова на просмотр нарушения в начальной стадии атаки.
После просмотра правильное решение принимает Чистяков, отменяет гол ворота команды «Спартак» и назначает штрафной удар за игру рукой», – написал бывший судья Игорь Федотов.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»