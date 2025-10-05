Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА: «Правильное решение, фол по неосторожности. ВАР пригласил Чистякова на просмотр, так как изначально был назначен штрафной»
ЦСКА принимает «Спартак» (3:1, первый тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш на углу своей штрафной сзади заплел ноги нападающему армейцев Алеррандро. Рефери Артем Чистяков не назначил пенальти. Однако ВАР включился в работу, несколько минут изучал эпизод и позвал арбитра к монитору. Судья посмотрел повтор и на 11-й минуте назначил пенальти, который реализовал Иван Обляков.
«Правильное решение принимает ВАР в лице Мешкова и приглашает Чистякова на просмотр места нарушения, так как изначально был назначен штрафной удар.
Правильное решение: 11-метровый удар за фол по неосторожности», – написал бывший судья Федотов.
На 18-й минуте Данил Круговой довел счет до разгромного.
«Третий гол ворота команды «Спартак» засчитан верно. Правильное решение: гол, нет положения вне игры», – написал экс-судья.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»