Гришин назвал безобразием пенальти в ворота «Спартака»: «Зачем портить футбол? Давайте издеваться над футболом и дальше»

Александр Гришин не согласен с пенальти в ворота «Спартака».

На 11‑й минуте матча ЦСКА – «Спартака» арбитр Артем Чистяков после применения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) назначил 11‑метровый удар за нарушение полузащитника «Спартака» Жедсона на форварде ЦСКА Алеррандро в штрафной площади.

«Это безобразие, зачем что‑то искать и притягивать какой‑то пенальти. Зачем портить футбол? Алеррандро всем телом за штрафной площадью. Уже одно дерби ЦСКА – «Краснодар» испортили, когда удалили Кордобу.

Давайте издеваться над футболом и дальше. Зачем такие моменты смотрите и обращаете на них внимание? Зачем портить игры, непонятно», – сказал экс-игрок ЦСКА.