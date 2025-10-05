Акинфеев получил травму в дерби ЦСКА – «Спартак» в моменте с голом Ливая. Игорь от злости швырнул перчатку
Игорь Акинфеев получил травму в дерби ЦСКА – «Спартак».
ЦСКА принимает «Спартак» (3:2, второй тайм) в московском дерби в 11-м туре Мир РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 57-й минуте нападающий красно-белых Ливай Гарсия сократил разницу в счете до минимальной. В эпизоде с голом вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение.
Игорь эмоционально отреагировал на травму – швырнул перчатку. Он покинул поле сам и сразу ушел в раздевалку. На 61-й в игру вступил 21-летний Владислав Тороп.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
