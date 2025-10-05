Гвардиола про Холанда: «Люди, пока не умерли, способны совершенствоваться. Эрлинг может стать лучше во всем, и он это знает»
Пеп Гвардиола заявил, что Эрлинг Холанд может стать еще лучше как футболист.
«Как люди мы можем совершенствоваться, пока не умрем. После смерти – забудьте обо всем, все прошло. Пока мы не умерли, мы можем совершенствоваться. И Эрлинг это знает.
Холанд может улучшить взаимодействие с партнерами, свою игру и, конечно, реализацию. Он может стать лучше во всем, и он это знает», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
