Де ла Фуэнте про «Золотой мяч»: «Дембеле – отличный футболист, но я бы предпочел, чтобы приз получил испанец»

Луис де ла Фуэнте оценил победу Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»-2025.

«Я бы предпочел, чтобы приз получил испанец. Когда Родри выиграл в прошлом году, я сказал, что мы заслужили очередной «Золотой мяч».

Но и не бывает так, что награда достается тем, кто ее не заслуживает. Дембеле – отличный футболист, но я всегда поддерживаю испанцев», – сказал тренер сборной Испании.

Игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Педри заняли в голосовании 2-е и 11-е.места соответственно.